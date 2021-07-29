В "Слуге народа" открестились от разговоров "на повышенных тонах" с Байденом

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия поспешил, когда заявил о разговоре с президентом США Джо Байденом "на повышенных тонах".

Парламентарий подразумевал другую формулировку, убеждена коллега Арахамии по фракции, нардеп Евгения Кравчук. В "Слуге народа" открестились от заявлений политика.

"По поводу "повышенных тонов". Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", — сообщила Кравчук на одном из местных телеканалов.

Ранее Арахамия рассказал о порядке проведения непубличной части встречи президента Украины Владимира Зеленского с Байденом. По его мнению, беседа может пройти "на повышенных тонах" из-за соглашения Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2".