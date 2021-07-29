Генпрокурор Краснов призвал подчиненных следить за нарушениями на выборах в Госдуму

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал своим подопечным инструкции на период выборов в Государственную думу, заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно тексту сообщения, Краснов приказал прокурорам оперативно реагировать на все возможные факты нарушений на предстоящих выборах. Вместе с тем глава надзорного ведомства заявил о необходимости отслеживать всех жалобы населения в любых сферах, которые затрагивают права и интересы людей.

"При этом во многих случаях необходимо действовать на опережение, предотвращать негативные последствия", — сказал он.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила о количестве кандидатов на предстоящих выборах. По ее словам, на текущий момент процесс регистрации прошли 2007 претендентов, сообщил телеканал RT.