Постепенно снижая зависимость от доллара, Россия навредила США и преподнесла неожиданный подарок Китаю. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики напомнили, что лидерство Вашингтона на международной арене во многом обусловлено гегемонией американского доллара. Все началось с Бреттон-Вудской конференции 1944 года, на которой обсуждались пути развития международных валютных и финансовых отношений после Второй мировой войны. Итогом стало создание Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Теперь же США признаются «крупнейшим банкиром» во всем мире. Этот факт категорически не устраивает Китай, который стремится заменить доллар на юань, рассуждают в издании. И не так давно такой шанс Поднебесной представился.

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«Соединенные Штаты, должно быть, не могли и предположить такого, что Россия пошлет большой подарок Китаю и банковская гегемония Америки начнет рушиться», — отметили китайские обозреватели.

В Baijiahao напомнили, что несколько лет назад Россия запустила процесс дедолларизации — начала резко снижать зависимость от американской валюты из-за западных санкций. Москва распродала почти все облигации США и сократила объемы доллара в своих резервах.

По мнению экспертов, это стало неожиданным сюрпризом для Пекина, поскольку вместо американской валюты Москва стала использовать китайский юань, тем самым повысив популярность последнего.

«Примеру России последовали ряд других стран, и после начала дедолларизации позиции юаня сильно укрепились», — добавили в Baijiahao.

Обозреватели констатировали, что уже совсем скоро дедолларизация даст о себе знать, серьезно ударив по банковскому сектору США. А вот сможет ли Китай воспользоваться щедрым подарком со стороны России — зависит только от него самого.