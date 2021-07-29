Глава Росгвардии лично провел тактико-специальное учение в рамках маневров "Заслон-2021"

Сотрудники Росгвардии успешно выполнили задачи на учениях "Заслон-2021", заявил глава ведомства Виктор Золотов. Он лично провел один из этапов тренировки.

Золотов совершил деловую поездку в Южный округ национальной гвардии. Во время поездки он ознакомился с условиями в учебном центре "Кадамовский". Также он провел тактико-специальное учение в рамках маневров "Заслон-2021". В тренировках принимали участие сотрудники Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии, бойцы подразделений МВД, МЧС и ФСИН России.

Оперативные группы отрабатывали противодействие условным террористам, передает РИА Новости. После завершения учений Золотов высоко отозвался о профессионализме участников. Все поставленные цели были успешно достигнуты. Глава Росгвардии вручил ведомственные награды особо отличившимся сотрудникам.