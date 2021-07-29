Украинская ГТС планирует полностью отказаться от транзита российского газа в Европу

Компания "Оператор ГТС Украины" рассматривает возможность полностью отказаться от транзита российского газа через территорию страны.

Такую информацию сообщил глава компании Сергей Макогон. Он также предложил полностью демонтировать трубы, чтобы в будущем не "допустить возможность транзита" голубого топлива через Украину.

"Мы рассматриваем сценарий — даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории", — сказал он в эфире "Радио НВ".

Кроме того, Макогон добавил, что объемы транспортировки голубого топлива через центральный коридор снизились. Это произошло, потому что "Газпром" перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через "Северный поток — 2".