Лукашенко освободил Михневича от должности постпреда Белоруссии при Евросоюзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку постоянного представителя республики при Евросоюзе Александра Михневича. Об этом сообщила пресс-служба лидера.

Александр Михневич также выполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Бельгии и в Люксембурге. Лукашенко освободил его от должностей и подписал соответствующий указ 29 июля.

Дипломат являлся постпредом Белоруссии при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии, а также при Организации Североатлантического договора.