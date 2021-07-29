Депутат Журавлев выступил за создание детских садов по примеру Тамбовской области

Детский сад "Созвездие" стал гордостью села Старое Хмелевое в Тамбовской области. Подобные учреждения должны появиться и в других регионах России, считает депутат Алексей Журавлев.

Депутат Государственной думы, глава партии "Родина" Алексей Журавлев, подавший документы в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №177 "Тамбовская область — Тамбовский одномандатный избирательный округ" на регистрацию в качестве кандидата в нижнюю палату российского парламента, посетил село Старое Хмелевое, где в числе прочего пообщался с руководством детского сада "Созвездие", возведенного в рамках национального проекта "Демография".

Как рассказала заведующая учреждением Ольга Стоянова, сад, в строительстве которого применялись современные технологии, способен вместить до 50 детей. На его территории есть теплица, три игровые площадки, собственная котельная, а также интерактивный центр и сенсорная комната.

"Необходимо, чтобы учреждения подобного уровня были в России в каждом небольшом городе и селе", — отметил Журавлев.

Парламентарий добавил, что не менее важным является как можно скорее приступить к реализации программы патриотического воспитания детей, являющейся своеобразной "прививкой" против развернутой Западом пропаганды.