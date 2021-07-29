Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутат Журавлев выступил за создание детских садов по примеру Тамбовской области

75
Депутат Журавлев выступил за создание детских садов по примеру Тамбовской области

Детский сад "Созвездие" стал гордостью села Старое Хмелевое в Тамбовской области. Подобные учреждения должны появиться и в других регионах России, считает депутат Алексей Журавлев.

Депутат Государственной думы, глава партии "Родина" Алексей Журавлев, подавший документы в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №177 "Тамбовская область — Тамбовский одномандатный избирательный округ" на регистрацию в качестве кандидата в нижнюю палату российского парламента, посетил село Старое Хмелевое, где в числе прочего пообщался с руководством детского сада "Созвездие", возведенного в рамках национального проекта "Демография".

Как рассказала заведующая учреждением Ольга Стоянова, сад, в строительстве которого применялись современные технологии, способен вместить до 50 детей. На его территории есть теплица, три игровые площадки, собственная котельная, а также интерактивный центр и сенсорная комната.

"Необходимо, чтобы учреждения подобного уровня были в России в каждом небольшом городе и селе", — отметил Журавлев.

Парламентарий добавил, что не менее важным является как можно скорее приступить к реализации программы патриотического воспитания детей, являющейся своеобразной "прививкой" против развернутой Западом пропаганды.