Российский дипломат назвал способ ответить на провокации НАТО в Балтике

В России нашли способ ответить на приближение НАТО к государственным границам. Таким стратегическим решением может стать завершение строительства новой военно-морской базы ВМФ РФ в Калининградской области. Об этом заявил бывший замминистра иностранных дел, экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

По словам дипломата, любая военно-морская база выполняет две функции. С одной стороны, она призвана охранять рубежи, входящие в зону российских стратегических интересов, с другой — наносить ответные удары в случае агрессии.

«Балтийская [база] будет также обеспечивать заходы наших крупнотоннажных военных кораблей. Это стратегический ответ на приближение НАТО к границам России. Укрепляя военно-морскую базу в Калининграде, мы тем самым показываем, что готовы парировать вызовы угрозам нашей безопасности», — приводят слова Орджоникидзе «Известия».

Предполагается, что новейшая ВМБ будет достроена в 2021 году после десятилетней работы. Проект станет местом базирования больших кораблей и субмарин Балтийского флота, а также крепостью, защищающей страну от военных угроз.

По сведениям «Известий», база в Калининградской области будет одной из самых современных в мире. Она позволит России не только присутствовать в Балтике, но и надежно контролировать регион.