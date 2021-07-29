Хозяина химкинского бара арестовали по подозрению в убийстве полицейского

Суд арестовал владельца химкинского бара, подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов в ходе ночного конфликта.

По версии следствия, полицейский отдыхал в заведении на улице Пожарского вместе с супругой и друзьями. В какой-то момент между ним и 31-летним хозяином бара произошел конфликт, для выяснения отношений мужчины вышли на улицу.

Между ними завязалась перепалка, в ходе которой подозреваемый ударил оппонента в грудь, отчего тот упал, ударился головой и потерял сознание. Пострадавшего увезли в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.