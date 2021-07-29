Оплошность полицейских в Юте привела к гибели латиноамериканца

Сотрудники органов правопорядка в США расстреляли 28-летнего Брайана Пенья Валенсиа по ошибке. Семья погибшего от рук полицейских обратилась в суд и потребовала наказать виновных.

Инцидент случился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Офицеры получили ориентировку о преступнике, который передвигался на черной машине. Стражи порядка заметили на дороге похожий автомобиль и попытались опросить водителя, однако он уехал.

В результате полицейские начали погоню. Брайан Пенья, не справившись с управлением, попал в ДТП. Далее он выскочил из автомобиля и побежал. Оперативники догнали мужчину и выстрелили в него пять раз. В результате пострадавший умер на месте, сообщает ФАН.

Близкие погибшего считают, что действия полиции были неправомерны. Родственники Брайана обвинили их в нарушении гражданских прав и применении излишней силы. Семью погибшего поддержал российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Правозащитники пообещали осветить этот случай и поставили ход расследования убийства на контроль. Представители Фонда направили запросы президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду с просьбой предоставить последние данные по делу Брайана. Об этом ФБР сообщил в своем официальном Telegram-канале.