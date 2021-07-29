Саакашвили намерен вернуться и "выполнить долг" перед Грузией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться на родину и "выполнить долг" перед народом. Об этом заявил сам экс-глава республики.

Политик находится в розыске на родине. Однако такой статус не помешал ему заявить о возвращении в Грузию. Саакашвили считает, что грузинский народ хочет достойной жизни и преодолеть нищету. Жители страны "устали жить в болоте", подчеркнул экс-президент.

"Эти выборы все же состоятся, и я выполню свой долг, взятый перед своей нацией и историей", — подчеркнул политик в видеообращении в Facebook.

Саакашвили уточнил, что приедет в Грузию перед гражданским референдумом. По его словам, глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не сможет "растоптать" народ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее обвинил Саакашвили в заговоре. Политик дал такой комментарий на фоне протестов 11 июля.