В Белом доме показали план решения миграционного кризиса в США

Администрация президента США Джо Байдена показала план решения миграционного кризиса из стран Центральной Америки. Стратегия предполагает как помощь, так и санкции.

В Белом доме объяснили, как решить проблему миграции. Представленная стратегия войдет в основу усилий администрации по созданию справедливой, гуманной и упорядоченной системы. Деятельность правительственных ведомств США входит в план по решению миграционного кризиса.

Стратегия создавалась для стран, откуда прибывают мигранты. План призван решить проблемы, которые вызваны экономической незащищенностью и неравенством граждан.