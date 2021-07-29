Итальянский министр назвал основную тему повестки G20 после пандемии

"Двадцатка" министров считает искусство центральным элементом повестки дня после пандемии, заявил министр культуры Италии Дарио Франческини.

Он назвал основную тему, рассматриваемую G20. Сфера искусства обеспечивает людей рабочими местами, поэтому может считаться своего рода индустрией. Франческини поделился соответствующим мнением с ТАСС. Он также раскрыл подробности встречи стран G20.

"Программа встречи будет включать обсуждение вопросов сохранения культурного наследия при природных катаклизмах и в зонах конфликтов, а также борьбы с незаконной торговлей и контрабандой предметов искусства", — пояснил министр.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель назвал "историческим" одобрение международной налоговой реформы со стороны G20. Следующим шагом он счел достижение окончательных договоренностей в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).