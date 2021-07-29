«Забэчебэшились от безделия»: Лукашенко объяснил провал белорусов на Олимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил отсутствие медалей у спортсменов республики на Олимпиаде в Токио нехваткой «голода». Об этом он заявил на заседании, посвященном рассмотрению кадровых вопросов в Минске.

«Знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем? Не голодные. Я смотрю на страны африканские, разрушенные страны. Возьмите Сербию. Да, талантливая нация. Такая, как мы. Но почему результаты такие? Да потому что они знают, что, если победят на Олимпиаде, чемпионате мира, значит, будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься искать кусок хлеба», — был категоричен Лукашенко.

Гнев Лукашенко затронул также футболистов и их жен.

«Посмотрите, что творят наши спортсмены. Особенно их жены. В Чемпионате [Европы] по футболу люди получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. От безделья», — подчеркнул Лукашенко.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Впрочем, глава республики пояснил, что готов финансово поддерживать тех, кто успешно отстаивает честь страны на мировых соревнованиях.

«Принес славу стране, медали, ордена — получай. Получай все. Вот тебе земельный участок, вот тебе строй дом, за твою медаль большие деньги», — добавил Лукашенко.

На данный момент белорусская сборная пока не смогла завоевать ни одной медали на Играх. В 2019 году Лукашенко пообещал принять меры в отношении спортивных чиновников, если не будет результатов в Токио.