"Не останавливаются ни перед чем": депутат Госдумы оценил ультиматум США по "СП-2"

Республиканцы США продолжают выступать против газопровода "Северный поток — 2", потому что они представляют интересы корпораций, конкурирующих с Россией за поставки газа в Европу.

Таким мнением с РИА Новости поделился представитель международного комитета Госдумы Алексей Чепа. По его словам, американские предприниматели "не останавливаются ни перед чем", чтобы отстоять свои интересы.

""Северный поток — 2" угрожает определенным группам лиц там. Эти 12 сенаторов, очевидно, получают денежные вознаграждения от корпораций, которым выгодно поставлять свой более дорогой сжиженный газ в Европу", — сказал он.

Действия американских сенаторов депутат назвал открытым лоббированием "определенных интересов". По его словам, это понимают и в Европе.

Ранее республиканцы поставили ультиматум Белому дому по "СП-2". Если США не введут новые санкции против российского газопровода, то парламентарии заблокируют назначение двух кандидатов от демократов в Минфин.