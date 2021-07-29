Временно исполняющий обязанности председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), его заместитель и начальник управления менеджмента активами отправлены под домашний арест.

Их подозревают в присвоении более 400 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«Установлено, что в течение августа-декабря 2020 временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА», — говорится в сообщении.

Для перевода денег на банковский счет предприниматели использовали поддельные судебные решения, после чего незаконно полученные средства распределяли между собой.

Шестерым фигурантам этого дела уже сообщили, что их подозревают в превышении должностных полномочий с целью получения взятки в особо крупном размере, к тому же по предварительному сговору.

Участникам дела может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, суд рассмотрит меры пресечения в отношении участников дела.

Напомним, в среду, 28 июля, появилась информация о возможном задержании украинского мэра города Хорол Сергея Волошина.