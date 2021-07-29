Политолог расшифровал сигнал для Тихановской в виде печенек от Байдена

Журналист Александр Сосновский прокомментировал ситуацию вокруг визита экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в США.

По его словам, самым запоминающимся моментом для Тихановской на приеме в Белом доме стало угощение. О том, как ее накормили печеньем, она восторженно рассказывала журналистам. Сосновский считает, что это был определенных сигнал.

"Просто печенье выступает в роли такого аусвайса (документ, удостоверяющий личность, который выдавали немецкие оккупационные власти во время Великой Отечественной войны. — Прим. ред.). Якобы с этим аусвайсом ты автоматически получаешь пропуск в свободный мир", — иронично объяснил журналист изданию "Слово и дело".

Стоит отметить, что Тихановская ранее обратилась к президенту США Джо Байдену. Она призвала его на примере Белоруссии доказать, что ненасильственных переход власти возможно осуществить.