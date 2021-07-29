Президент РФ Владимир Путин одобрил идею создания особой экономической зоны в Белгородской области.

В четверг, 29 июля, по видеосвязи состоялась встреча президента с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым, который рассказал о планах улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе до 2030 года.

По мнению Гладкова, достичь намеченного можно с помощью инвестиций. Ряд крупных компаний готовы финансировать проекты региона, однако для этого необходимо создать особую экономическую зону, считает врио губернатора.

«Что касается свободной экономической зоны — надо это посчитать. Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это» — сказал президент.

Сам Гладков поспешил поделиться с местными жителями прошедшими с Владимиром Путиным переговорами.

«Президент обозначил, что готов рассмотреть возможность создания особой экономической зоны. Для этого региону необходимо предоставить расчеты в администрацию президента», — написал чиновник в Instagram.

Гладков отметил, что сообщил президенту РФ о необходимости построить новую больницу и модернизировать очистные сооружения в городах региона.