Сказ о КПРФ. Как три красных богатыря налево пошли и коней потеряли

КПРФ анонсировала общероссийский пикет в защиту кандидатов в депутаты Госдумы, «с кем сегодня пытаются расправиться». Об этом на пресс-конференции 28 июля заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.

Он дал понять, что уличные мероприятия в предстоящие выходные готовятся в качестве ответной меры против давления на директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина, депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и первого секретаря Марийского республиканского комитета КПРФ Ивана Казанкова.

Счета Грудинина

Для первого в списке упомянутых персон ЦИК РФ уже закрыл дорогу на выборы. На заседании 24 июля комиссия зарегистрировала федеральный список КПРФ, исключив из него Павла Грудинина. Поводом послужили его иностранные активы, а именно акции компании Bontro LTD (Белиз, Центральная Америка). Их наличие противоречит законному выдвижению бизнесмена.

«Предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов <...> закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов», — гласит постановление ЦИК.

В КПРФ основание для недопуска Грудинина сочли инсинуациями и анонсировали обжалование в Верховном суде. Помимо обещанных пикетов Зюганов обратился к президенту Путину. В своем эмоциональном посыле он предрек России «фашитизацию», которая станет мрачной и единственной альтернативой социализации в случае давления на оппозицию.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Ряд аналитических Telegram-каналов расценил реакцию КПРФ, как вялую попытку показать зубы, вспомнив про свой оппозиционный статус, сыграть на обострение с политическими администраторами. Также звучала версия, что Грудинин ценен для КПРФ не сколько своей узнаваемостью, сколько толстым кошельком — его называют одним из ключевых спонсоров детища Зюганова.

При этом уже прочно ассоциирующийся с левой партией бизнесмен формально в ней не состоял. О своем намерении обзавестись партбилетом Грудинин объявил на этой неделе. Вероятно, верхушка КПРФ рассчитывает повысить свою избираемость только за счет формального членства экс-кандидата в президенты.

Политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев в беседе с «Политикой Сегодня» выразил уверенность, что КПРФ копирует тактику несистемной оппозиции на выборах в Мосгордуму 2019 года. Политолог считает, что тогда и сейчас имели место «намеренные ошибки в ходе регистрации».

«Очевидно намеренные, где несуществующие паспортные данные, мертвые люди были вставлены во все эти вещи. Их по закону нельзя было оставить на выборах, если избирательная комиссия их зарегистрирует, то он совершат должностное преступление. После этого они вывели народ на митинги. Вот мы гонимые и прочее. И сработала какая-то часть “умного голосования” так называемого: 13 или 15 мандатов победили, какие-то левые люди, которых знать никто не знал, в том числе коммунисты, потому что они типа против власти. Вот на это же самое рассчитывает Зюганов», — рассуждает Матвейчев.

Федеральное агентство новостей /

В том, что руководство КПРФ было хорошо осведомлено о наличии у Грудинина зарубежных активов, которые перечеркнут его выборные амбиции, собеседник «ПС» не сомневается:

«Зная об этом всем, им нужно было юристов взять и постараться, чтобы они все это вычистили, чтобы он какие-то трасты передал, на каких-то родственников оформил, чтобы это не на нем висело. Но они все равно делают так, что это все находится».

Бондаренко и Крым

Другой значимый персонаж из списка КПРФ, кто, по мнению партийного руководства, вынужден испытывать давление из-за своей непримиримой политической позиции, пока сохраняет статус кандидата в депутаты Госдумы. Впрочем, дело о распространении экстремистских материалов может обернуться для саратовского парламентария Николая Бондаренко политической дисквалификацией — путь на выборы ему будет закрыт в течение года.

vk.com / Николай Бондаренко

Всенародную известность он обрел благодаря эксперименту с «макарошками». В 2018 году Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, чтобы доказать несправедливость расчета стоимости потребительской корзины по области. Суровая диета обернулась потерей 7 килограмм.

В преддверии выборов экстремистский флер сгустился над Бондаренко после того, как он отказался признавать Крым российским. Олег Матвейчев находит это достаточным основанием для реакции правоохранительных органов.

«Что делает Бондаренко? Он заявляет, что не считает, что Крым наш. Извините, у нас даже в Конституции написано. Ты на основу конституционного строя покушаешься, товарищ? И как должны реагировать правоохранительные органы? Они вообще-то зарплату получают и погоны носят, и присягу давали, чтобы реагировать на такие вещи. У них такая обязанность. Он может и не хочет, может в душе за Бондаренко и Зюганова, но он получает зарплату», — говорит эксперт.

Отпрыск Левченко

Что касается Сергея Левченко, замыкающего тройку наиболее заметных политиков от КПРФ, то он говорил о желании баллотироваться в Госдуму еще зимой. На федеральном съезде его фамилию поставили первым номером в списке по Иркутской области, Якутии и Магаданской области. Левченко озвучивал весьма амбициозные планы — получить два проходных места по межрегиональному списку, однако и у него есть своя ахиллесова пята.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Его сын, Андрей Левченко, является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, его фирма нанесла региональному фонду капремонта ущерб на 185 млн рублей. Левченко-старшего в бытность губернатором Иркутской области подозревали в грехах разной степени тяжести: от попустительства варварской вырубке лесов, до убийства мирно спящего медведя. Олег Матвейчев убежден, что жалобы Зюганова на давление при детальном рассмотрении становятся весьма неубедительными — речь идет скорее о политтехнологической стратегии КПРФ, чем о попранной справедливости.

«Поэтому естественно их, как они называют, репрессируют. После этого они выводят всероссийские пикеты и рассчитывают, чтобы какое-нибудь "умное голосование" в их сторону прилетело. То есть полностью копируют действия Навального. Вот, что делает сейчас Зюганов», — заключил политолог.

Согласно опросам ВЦИОМ, КПРФ остается второй по популярности политической силой в стране после «Единой России». Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут 17-19 сентября 2021 года.