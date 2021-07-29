«Генералопад» по-украински. Почему Зеленский увольняет силовиков

Лишь за последнюю неделю президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку порядка десяти военачальников. Своих постов лишились руководители вооруженных сил, Службы внешней разведки, Службы безопасности и не только.

Столь интенсивную ротацию в силовых структурах эксперты уже успели окрестить «кадровыми чистками». Однако до сих пор неясно, что послужило толчком к масштабному «генералопаду» на Украине — конфликт интересов или желание Зеленского обезопасить себя от государственного переворота.

Высокие ставки

Минувший день продолжил череду увольнений. На этот раз Зеленский решил заменить начальника Генштаба ВСУ Сергея Корнийчука, командующего десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка, а также командующего Операцией объединенных сил в Донбассе Владимира Кравченко.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Согласно указу Зеленского, место Корнийчука займет 48-летний генерал-майор Сергей Шаптала, Кравченко сменит 50-летний генерал-лейтенант Александр Павлюк, а вот должность Мойсюка пока останется вакантной.

Очередные кадровые перестановки украинский лидер, как и прежде, объяснил необходимостью модернизировать армию в условиях новых реалий.

«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях», — говорится на официальном сайте главы государства.

Зеленский добавил, что только эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней позволит оборонной сфере успешно функционировать.

«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития вооруженных сил в целом», — пояснил он.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Впрочем, эксперты сомневаются, что ротация силовиков позволит Киеву добиться поставленных целей, ведь в послужных списках новых назначенцев встречаются осечки.

К примеру, новоиспеченный глава Генштаба Шаптала в бытность командиром 128-й отдельной горно-пехотной бригады потерял существенную часть личного состава в районе Дебальцево во время боев с ополчением Донбасса. По данным Киева, тогда погибли 179 украинских военных и около 330 были ранены. При этом в ДНР сообщили, что украинская сторона потеряла не менее 3 тыс. убитыми.

Тем не менее тогда ополченцы на основе Минских соглашений предоставили украинским военнослужащим коридор, который подопечные генерал-майора покидали в спешке: на грузовиках с пробитыми колесами и по отдельности ночью. Вскоре после провальной операции Шаптала получил звание Героя Украины за «личное мужество».

Новостное агентство «Харьков». / Анастасия Вальдамирова

Однако уже через год, в 2017, Шаптала стал одним из тех украинских военных, против которых Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за «прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры Донбасса».

В 2020 году его назначили на должность первого заместителя командующего войсками оперативной группировки «Запад», которую ранее с 2017 года занимал Павлюк. По данным издания «Военное обозрение», под руководством Шапталы бойцы неоднократно нарушали устав, а также пытались продать своим же сослуживцам карты минных полей.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Конфликт интересов

Желание Зеленского «освежить» ряды своей армии — не единственная причина масштабных кадровых перестановок. Украинские силовые структуры были разбалансированы в связи с конфликтом Минобороны и ВСУ, факт которого в Офисе Зеленского признавали. Так, президент отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, которого самолично назначил на эту должность в 2019 году. Его на посту сменил Валерий Залужный.

«В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», — прокомментировал пресс-секретарь президента Юрий Никифоров.

Что до «синергии», то речь, вероятно, идет о конфликте Хомчака с министром обороны Андреем Тараном зимой этого года. Тогда Хомчак и еще ряд генералов, среди которых, к слову, был и Корнийчук, подали в суд на оборонное ведомство после того, как Таран сделал им суровый выговор.

facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Хотя о причине порицания и дальнейших деталях не сообщалось, можно предположить, что главы ведомств попросту не поделили полномочия. Их решения по многим вопросам сильно противоречат друг другу. По оценке экспертов американской корпорации RAND, подобная неразбериха зачастую приводит к тому, что руководители прибегают к военной силе, не использовав весь потенциал мирного урегулирования.

«Законодательно не разграничили полномочия министра обороны и главнокомандующего ВСУ, когда эти должности разделили. Военные и политики постоянно "налазят" друг на друга своими решениями. И пока не урегулировано разделение их полномочий, во главе этих ведомств можно поставить хоть лучших друзей, но через неделю они станут худшими врагами», — сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Тогда профильный комитет Верховной рады пообещал создать специальный закон, призванный решить эту проблему. Однако, судя по всему, идея все еще находится на стадии разработки.

Міністерство оборони України / пресс-служба

Вполне вероятно, что кадровыми перестановками Киев решил убить сразу двух зайцев: и конфликт между генералами разрешить, и законодательную базу не переворачивать с ног на голову. Тогда же народный депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Верещук не исключила, что дело может дойти и до кадровых ротаций, поскольку разногласия куда более глубокие.

«Не исключаю, что вопрос придется решать более кардинально. Но это уже прерогатива президента Украины», — отметила она.

«Вошел во вкус»

Однако в ситуации с недавними чистками есть и третья сторона. Эксперты полагают, что Зеленский пытается установить на командных должностях силовых ведомств исключительно лояльных ему офицеров взамен тех, к кому он потерял доверие. Он опасается, что силовики могут устроить переворот на Украине и попросту отстранить его от власти.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Такой сценарий не вписывается в его планы, поскольку украинский лидер уже заявил о том, что планирует идти на второй президентский срок, напомнил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Именно поэтому ему так важно «расставить своих людей» на ключевые должности, поскольку силовики — опора любого президента.

«Естественно, Зеленский сейчас уже вошел во вкус. Происходит трансформация и понимание того, что необходимо себя обезопасить и в кадровом отношении. Кадровая безопасность — весьма важный фактор для любого руководителя. Надо подбирать свою команду и постоянно ее ротировать», — объяснил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

По мнению Кошкина, процесс «кадровой чехарды» запустила отставка главы МВД Арсена Авакова, который возглавлял это ведомство еще с 2014 года. Позднее замминистра Украины Антон Геращенко пояснил, что это была личная просьба Зеленского, на которую Аваков отреагировал «спокойно и взвешенно».

facebook.com / Арсен Аваков

«Смена министра внутренних дел — главная победа для Зеленского. После нее он и занялся чисткой во всем силовом блоке. Так что Зеленский повышает степень своего ручного управления и старается обезопасить себя от возможных сюрпризов, выступления силовиков против него», — рассуждает Кошкин.

Впрочем, из-за массовых увольнений в силовых структурах недовольство Зеленским среди генералитета может только вырасти, констатировал собеседник издания.

«Есть зона риска. Но президент тем и отличается, что обладает интуицией. Он должен чувствовать сектор силового блока, как и всего общества, должен оценивать популярность своих решений, кто недоволен, где зреет недоверие, где противодействие. Он осваивает эти технологии, о которых еще писали древние мыслители и политологи. Так что это весьма важно», — подытожил политолог.

Президентский срок Зеленского истекает в 2024 году, однако, согласно конституции страны, он может повторно баллотироваться на пост. В 2020 году украинский лидер не исключил, что будет участвовать в выборах.