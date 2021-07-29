Апелляционный суд оставил в СИЗО экс-губернатора Фургала

Решением суда продление ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергея Фургала было признано законным.

В четверг, 29 июля, апелляционный суд рассмотрел жалобу на продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Экс-чиновник является фигурантом уголовного дела об организации убийств нескольких бизнесменов в период с 2004 по 2005 год в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала задержали в июле прошлого года в региональном центре, после чего он был этапирован в Москву. Против него дали показания подозреваемые в преступлениях. Следствие по делу Фургала было завершено.