Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тюмени

Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали двух вооруженных мужчин — сторонников международной террористической организации «Исламское государство»1, запрещенной на территории РФ, которые готовили теракт в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«В ночь на 29 июля 2021 года в Тюменском районе в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области спецоперации ликвидированы двое вооруженных мужчин. Они планировали совершить террористический акт на территории Тюмени и оказавших активное сопротивление», — подтвердили информацию в СК РФ.

В ночь с 28 на 29 июля террористы пытались достать заранее спрятанное в тайнике на окраине Тюмени оружие. При задержании главарь и его сообщник оказали сопротивление сотрудникам ФСБ, но были нейтрализованы. Пострадавших нет.

По итогам осмотра места происшествия и обысков по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи, религиозную литературу, а также «готовое к применению самодельное взрывное устройство».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации