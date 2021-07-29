Модуль "Наука" успешно состыковался с российским сегментом МКС

Специалисты завершили стыковку лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции. Трансляция велась на официальном сайте Роскосмоса.

МКС впервые за 11 лет получила новый российский отсек. "Наука" была запущена 21 июля на ракете-носителе "Протон-М"с космодрома Байконур. Многофункциональный лабораторный модуль сможет работать в составе станции минимум до 2030 года, сообщил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Соединенные Штаты выразили заинтересованность в продлении жизненного цикла МКС минимум до 2030 года, обратил он внимание. Запаса прочности российского отдела будет хватать не менее чем на десять лет, добавил Блошенко. Станция гарантированно будет существовать до этого срока.