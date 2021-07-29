Петербургский реаниматолог объяснил, почему скончались несколько привитых от COVID-19

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил, что у скончавшихся от коронавируса привитых горожан были тяжелые сопутствующие заболевания.

При этом возможность попасть в больницу, а также умереть после прививки на 20% меньше, чем у непривитых граждан. Слова Лисовца оценил анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.

"Все зависит от того, сколько времени прошло с момента вакцинации, потому что второй компонент начинает работать примерно через полторы-две недели. Именно в этот момент появляется максимальная защита", — подчеркнул он в беседе с "Невскими новостями".

Однако никакая вакцина не дает стопроцентной гарантии защиты от вируса. Если у человека уже есть тяжелые хронические заболевания, то вероятность летального исхода, соответственно, выше, добавил медик.

По его словам, случаи смерти от COVID-19 после вакцинации очень низки. Поэтому польза от вакцин все равно перевешивает, подытожил реаниматолог.

Как стало известно ранее, прививку от коронавируса сделали более 120 тыс. сотрудников предприятий Северной столицы. Вакцинированным добавляют отпускные дни, выплачивают премии и предоставляют другие бонусы, пишет сайт 360tv.ru.