Пригожин поддержал выдвижение партии "Родина" в ЗакС Петербурга

Предприниматель Евгений Пригожин поддержал выдвижение 54 депутатов от партии "Родина"на предстоящих выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

К бизнесмену обратились журналисты издания Delovoe.TV с вопросом, как выдвижение "родинцев" скажется на работе ЗакСа. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ предпринимателя на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Евгений Пригожин заявил, что Законодательное собрание должно помогать, а не мешать губернатору в развитии Петербурга, привлечении инвестиций и увеличении городского бюджета.

"Что касается партии "Родина", то, по моему мнению, в сегодняшней непростой ситуации из-за санкций и ковида, такие патриоты, как "родинцы", все более и более востребованы", — подчеркнул Пригожин.

Предприниматель отметил, что вряд ли в ЗакС пройдут все 54 кандидата от "Родины", поскольку "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР вместе выставили более 200 человек. Пригожин выразил надежду, что даже если в ЗакС пройдут всего несколько "родинцев", они "неплохо взбудоражат лягушек в этом болоте".

Ранее бизнесмен заявлял, что депутатов Законодательного собрания "надо гнать поганой метлой", а все средства направить в бюджет Петербурга. Пригожин отмечал, что это решение благотворно скажется на ремонте дорог, строительстве метро и реконструкции исторического центра.