Туристов в Мармарисе эвакуируют из отелей из-за лесных пожаров

Стало известно о начале эвакуации отдыхающих из гостиниц в Мармарисе.

Туристов вывозят из турецких отелей в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает NTV. Также эвакуация проходит среди местного населения.

Лес горит неподалеку от гостиниц и жилых домов. Меры имеют профилактический характер. Направление ветра дает надежду, что пламя не достигнет зданий.

Ранее борьбу с огнем прокомментировал министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. По его словам, в ликвидации пожара задействованы самолет, 5 вертолетов и 30 пожарных машин.