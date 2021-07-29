Пушков посоветовал Байдену бежать прочь от "гнева" Зеленского

Сенатор Алексей Пушков высмеял слова депутата Рады Давида Арахамии о предстоящем разговоре на "повышенных тонах" между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом.

В своем Telegram-канале Пушков иронично ответил на слова Арахамии. Сенатор выразил сожаление, что мир не увидит, как "Зеленский устроит выволочку Байдену". Никто не узнает, как украинский лидер "поставит на место" своего американского коллегу и "заставит каяться за позицию по "Северному потоку — 2"".

"Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной! А это страшная потеря", — сыронизировал он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Зеленский будет разговаривать с Байденом "на повышенных тонах", потому что его не устроили договоренности США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2". Встреча лидеров двух стран должна состояться 30 августа в Вашингтоне, передает сайт 360tv.ru.