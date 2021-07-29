Партия Санду объявила о формировании правящего большинства в парламенте Молдавии

Фракция Партии действия и солидарности (ПДС) приступила к формированию правящего большинства в парламенте Молдавии, заявил депутат Сергей Литвиненко.

Поддерживающая президента Молдавии Майю Санду партия на заседании приняла декларацию о создании абсолютного парламентского большинства. Фракцию возглавил Михаил Попшой. В ходе прошедших выборов партия получила 63 из 101 места в думе.

Также в парламенте будут находиться оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, в который вошли 32 депутата, и партия "Шор", лидером там является Илан Шор.

Парламентские выборы в Молдавии прошли досрочно 11 июля, ПДС получила большинство мест и теперь может самостоятельно сформировать правительство и принимать любые законы, за исключением поправок к Конституции Молдавии.

Как считает политконсультант Андрей Перла, Молдавия выбрала политический курс на Европу. Он указал на серьезную ошибку русских и объяснил, как можно попытаться это исправить.