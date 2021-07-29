Россиянка Ангелина Мельникова выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовой призеркой 32-х летних Олимпийских игр в Токио. Девушка стала третьей в индивидуальном многоборье.

Результат Мельниковой 57,199 балла по итогам всей программы соревнований. Американка Суниса Ли выиграла золото, а бразильянка Ребека Андраде — серебро. Еще одна представительница Олимпийского комитета России Владислава Уразова стала четвертой.

Олимпийская сборная России по итогам шестого дня соревнований расположилась в общекомандном зачете на четвертой строчке. В активе спортсменов восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.