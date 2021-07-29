Власти Турции приступили к эвакуации туристов и местных жителей из Мармариса

Власти Турции заявили о начале эвакуации жителей и туристов из города Мармарис. Причиной стали сильнейшие пожары, бушующие на территории провинции Мугла, сообщает местный телеканал NTV.
На кадрах видно, как мощнейший лесной пожар начинает приближаться к береговой линии, где расположены жилые дома и туристические отели.
Несмотря на то, что судя по направлению ветра жилые дома уцелеют, спасатели эвакуируют людей в профилактических целях.
Турецкий Мармарис горит pic.twitter.com/TEYTteFrPL— Борис Камчатский (@sh3G2R7J1Qyr8w7) July 29, 2021
Мармарис стал уже вторым городом Турции, который охватили лесные пожары. В среду, 28 июля, стало известно о распространении огня в Манавгате. Сегодня, 29 июля, генконсульство РФ в Турции заявило, что пока не планируют эвакуировать российских граждан, так как большинство туристических зон находятся вне зоны стихийного бедствия.
По данным телеканала CNN Turk, огонь добрался до города Бодрум, расположенного на юго-западе Турции. На территорию региона уже направлены группы пожаротушения Муглинского регионального управления лесного хозяйства и столичного муниципалитета.