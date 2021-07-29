Власти Турции приступили к эвакуации туристов и местных жителей из Мармариса

Власти Турции заявили о начале эвакуации жителей и туристов из города Мармарис. Причиной стали сильнейшие пожары, бушующие на территории провинции Мугла, сообщает местный телеканал NTV.

На кадрах видно, как мощнейший лесной пожар начинает приближаться к береговой линии, где расположены жилые дома и туристические отели.

Несмотря на то, что судя по направлению ветра жилые дома уцелеют, спасатели эвакуируют людей в профилактических целях.

Турецкий Мармарис горит pic.twitter.com/TEYTteFrPL — Борис Камчатский (@sh3G2R7J1Qyr8w7) July 29, 2021

Мармарис стал уже вторым городом Турции, который охватили лесные пожары. В среду, 28 июля, стало известно о распространении огня в Манавгате. Сегодня, 29 июля, генконсульство РФ в Турции заявило, что пока не планируют эвакуировать российских граждан, так как большинство туристических зон находятся вне зоны стихийного бедствия.