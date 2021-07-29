Военный эксперт Рожин назвал возможные причины срыва премьеры нового фильма от Bellingcat

Западные кураторы дали понять Bellingcat, что еще не пришло время презентовать фильм "Вагнергейт", поэтому его премьера снова была перенесена, считает военный эксперт Борис Рожин.

Ранее стало известно, что Bellingcat не покажут в намеченную дату широкой публике свой фильм "Вагнергейт", который они планировали презентовать 29 июля. Известно, что новое расследование агентства посвящено захвату 33 россиян на территории Белоруссии, которых планировалось выдать за бойцов "ЧВК Вагнера". По мнению ряда экспертов, к этой истории могут быть причастны украинские спецслужбы.

Рожин в интервью ФАН заявил, что решение о том, когда и в каком виде будет показан фильм, принимают не сотрудники Bellingcat, а представители западных спецслужб.

"Bellingcat как структура, связанная с британскими спецслужбами, вынуждена следовать в определенном политическом русле, которое связано в свою очередь с контактами Зеленского с разведкой МИ-6", — заявил эксперт.

По его словам, существует несколько причин, из-за которых расследователи не могут показать "Вагнергейт". Рожин уверен, что презентацию фильма очень часто переносили, и за это время политические реалии успели измениться, поэтому нужно заново подгонять материал под определенную конъюнктуру.

"То, что выйдет — это будет другой вариант фильма, не тот, что они хотели. Там что-то будет приглажено и отрезано — подчинено текущей политической повестке", — отметил аналитик.

Ранее российским журналистам удалось выяснить, что существует как минимум две версии фильма. При этом запрет на публикацию поступил от кураторов Bellingcat из ЦРУ. Подробности о ситуации вокруг фильма "Вагнергейт" можно узнать в материале ФАН.