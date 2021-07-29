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Студентка из Татарстана нашла объект внеземного происхождения на месторождении нефти

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Студентка из Татарстана нашла объект внеземного происхождения на месторождении нефти

Студентка Казанского приволжского федерального университета Клавдия Петренко обнаружила вещество внеземного происхождения. Образец находился в гипсовой породе на месторождении нефти в Камско-Устьинском районе Татарстана.

«Предварительное изучение состава показало, что основным их компонентом является железо. Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис», — сообщил доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров.

По предположениям ученых, метеорит приблизился к Земле примерно 272,95 млн лет назад, однако был разрушен во время движения в атмосфере. Все это исследователям удалось выяснить благодаря сходству образца с другими подобными находками космического происхождения.

Напомним, в марте британский пенсионер при раскопках лужайки на своем участке обнаружил древней дворец.