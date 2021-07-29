Женская сборная ОКР выиграла Олимпиаду в командных соревнованиях по рапире

Сборная России по фехтованию выиграла командные соревнования на рапире среди женщин. В финале были обыграны спортсменки из Франции со счетом 45:34.

Ранее фехтовальщицы, представляющие Олимпийский комитет России, завоевали четыре индивидуальных медали. София Позднякова и София Великая стали сильнейшими в сабле, а Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова выиграли серебряную и бронзову медаль соответственно.

Сборная России, благодаря победе фехтовальщиц в командном зачете, поднялась на общее четвертое место в неофициальном медальном зачете. Американцы, китайцы и японцы возглавляют тройку лидеров.