«Готовьтесь, крови будет много». Правила жизни самого популярного единоросса в Кургане

Для кого-то родной звук — нечто сокровенное, от чего сердце бьется чаще — это шелест листвы в аллее у дома или голос близкого человека. Для депутата Госдумы VII созыва Александра Ильтякова, к примеру, нет ничего приятнее гулкого стука по родному курганскому арбузу – гордости «житницы России» и главного конкурента ягодных гигантов из Астрахани.

У последних против продукции Курганской области шансов нет, полагает Ильтяков. Недавний визит на ферму четы Серебряковых и вид их внушительных арбузов настолько вдохновил парламентария, что тот почти сразу постиг истину и рассказал журналистам, что же все-таки есть счастье.

«Счастье — в голове. И счастье — на земле. Когда ты сроднился с землей, тогда ты и счастлив», — сообщил Ильтяков, бережно придерживая кучку баклажанов.

Секретарь отделения «Единой России» в Курганской области – настоящая звезда отечественного интернета, который умеючи покоряет волну популярности в Сети и активно продвигает родной край на виртуальных просторах. «Политика Сегодня» рассказывает о самых ярких акциях и инициативах народного избранника.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Секрет долголетия

Продолжительность жизни курганцев, увы, намного ниже, чем средний показатель по стране – 65 лет против 73. Укреплять жизнеспособность жителей можно по-разному, но Александр Ильтяков решил проблему с присущими всем россиянам находчивостью и простотой. Зачем изобретать велосипед, если можно просто договориться с земляками и отпустить их, что называется, «под честное слово».

В июне единорос заключил с жителями Кетовского района Зауралья «соглашение о долголетии». В документе сказано, что курганцы обязуются дожить как минимум до 80 лет и, более того, все это время с их лица не должна сходить улыбка. Ильтяков продумал целый перечень правил, которому должны следовать соотечественники, дабы сдержать слово, и лично пообещал выполнять все перечисленные требования.

«Не злоупотреблять алкоголем, категорически не употреблять табачные и наркотические изделия, а также все, что приравнено к данной категории отравы сути человеческой. Обещаем исключить из своей речи употребление мата и другой нецензурной брани. Даем слово вести активный образ жизни: по утрам делать гимнастику или зарядку, соблюдать меры личной гигиены, заниматься закаливанием. Обещаем беречь друг друга, дарить улыбки, желать только добра, не сердиться и не злиться, жить любовью и прощением друг к другу», — провозгласил парламентарий.

Сдержат ли жители Кетовского района обещание, станет ясно лишь к 2035 году. Управление Федеральной службы госстатистики по Свердловской и Курганской областям ранее спрогнозировало рост продолжительности жизни в регионе до 73,5 лет.

Global Look Press / Serguei Fomine/Global Look Press

Германский вопрос

В июле всех зауральцев ждала радостная весть: под Курганом открылась новая скотобойня, принадлежащая мясокомбинату «Велес». Предприятием владеет семья Александра Ильтякова, в связи с чем член «Единой России» взял на себя ответственность лично принять представителей СМИ и провести их по заваленным тушами цехам.

«Готовьтесь, крови будет много», — предупредил журналистов Ильтяков, раскрывая перед ними двери.

Внутри народный избранник похвастался теплыми полами и производственной линейкой австрийского производства. Чтобы успокоить напуганных натуралистичным зрелищем тружеников пера, Ильтяков рассказал о высшем предназначении парнокопытных на курганской земле.

«На предприятии созданы идеальные условия, чтобы животные отправлялись в светлое будущее — кормить людей», — заверил единорос.

Доподлинно неизвестно, прославила ли закупка австрийского оборудования Ильтякова в немецкозычных землях, только вот вскоре к нему обратился гражданин Германии по имени Олег, который выразил желание развивать в регионе «земледелие». На это его вдохновили видеорепортажи блогера и предпринимателя Уве Нимайера (не так давно он был в Курганской области, о чем снял несколько видеозаметок).

Ильтякова ошарашил вопрос поклонника из ФРГ:

«А в чем проблема? Приезжай, бери землю, делай предприятие российского происхождения и работай», — распорядился депутат на видео в его Telegram.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Богатый улов

Лето в этом году выдалось по-настоящему жарким: в Якутии по-прежнему полыхают пожары, а жители Москвы уже перестали надеяться на температуру ниже 30 градусов. Засуха настигла и Курганскую область, на которую циклоны уже несколько недель не проливали спасительную влагу. Чтобы помочь малой родине, Ильтяков решил лично взмыть в небеса на вертолете и намекнуть там на чересчур долгое отсутствие дождей.

«Дождя! Дождя! Дождя надо нам! Дождя!», — проговорил парламентарий, глядя в камеру.

Затем Александр Ильтяков помолился и объяснил, что осадки необходимы для спасения местной сельскохозяйственной отрасли.

Хляби небесные оказались равнодушны к мольбам народного избранника. Не добившись снисхождения свыше, он переместился на берег водоема, где записал поздравительный ролик в честь Дня рыбака. Сидя с удочкой в руках, Ильтяков обратил внимание, что в Курганской области огромное количество озер и рек для «удовлетворения своего желания».

«Ага, попался дурень, — закричал член «Национального союза мясопереработчиков России», поймав рыбу. – Дай бог каждому поклевки, большого улова, наслаждения и долгих лет жизни».

Спорт - жизнь

Олимпийские игры-2020 в Токио также нашли свое отражение в сетевом «творчестве» любителя рыбной и мясной продукции. Чтобы поддержать российских спортсменов, выступающих под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), Ильтяков запустил целый флешмоб: чиновник показал, как правильно «работать» с брусьями и на камеру выполнил армейскую норму по подтягиваниям прямым хватом.

Совпадение или нет, но в день публикации видео российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье, а дзюдоистка Мадина Таймазова поборола хорватскую спортсменку Барбару Матич (россиянке также досталась бронзовая медаль).

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Чрезвычайная ситуация

Ни молитвы Александра Ильтякова о дожде, ни укрепление здоровья пока не помогают Курганской области одержать победу над засухой и пандемией коронавируса. Местные СМИ пишут, что не так давно регион достиг пиковых показателей по числу заболевших – 787 человек за минувшую неделю, что довольно ощутимо для Зауралья.

Из-за отсутствия дождей курганские власти ввели режим ЧС, который должен исправить ситуацию с угнетением посевов и снижением урожайности. Рейтинги губернатора Вадима Шумкова тем временем скатываются в бездну общественного недовольства. Анонимные Telegram-аналитики прогнозируют скорую отставку Шумкова, а сам управленец уговаривает местных жителей «немного потерпеть» (а ведь еще в феврале Шумков был замечен в лидерах списка по уровню доверия главе региона).

Одобрение самого Ильтякова, несмотря на все его старания, балансирует на грани падения с апреля этого года. Тогда на встрече с избирателями он рискнул предположить, что пенсионная реформа была необходимой мерой, и именно поэтому парламентарий поддержал ее в стенах Госдумы. Земляки Ильтякова такую исповедь не оценили. При этом парламентарию напомнили про странную «акцию» с памятником президенту Владимиру Путину, которую в свое время раскритиковали даже в Кремле. В 2018 году Александр Ильтяков пошел против воли Москвы и все-таки добился установки композиции.

Почти сразу бронзовую фигуру российского лидера убрали с постамента, посчитав «нескромной», и с тех пор ее никто не видел. С подачи Ильтякова в центре села Частоозерье Курганской области отныне красуется огромная карта России с пустой трибуной.