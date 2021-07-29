Цены на квартиры в новостройках взлетели на 21% — Росстат

Резкий рост цен на квартиры в новостройках зафиксировал Росстат. Во втором квартале 2021 года средняя стоимость квадратного метра выросла сразу на 21% по сравнению с весной прошлого года — до 89 тысяч рублей.

Жилье на вторичном рынке подорожало на 14% - в среднем до 70,8 тысяч рублей за квадратный метр.

Самые низкие цены на квартиры в новостройках — в Дагестане и Кабардино-Балкарии (33,2 тыс. и 34 тыс.за квадратный метр соответственно). «Вторичка» дешевле в Ингушетии (37 тыс.), Брянской (38,4 тыс.), Смоленской (39,2 тыс.), Челябинской (40,2 тыс.) областях.

Самое дорогое жилье по традиции — в Москве ( от 232,1 до 277 тыс. руб. за «квадрат»), Московской области (122,3 тыс.руб.), Санкт-Петербурге (от 152,1 до 166,2 тыс.), а также в Приморском крае (115 тыс.руб.).