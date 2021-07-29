Венгрия экстрадировала в Россию осужденного 27 лет назад насильника

Осужденного за тяжкое преступление 27-летней давности уроженца Армении Вардана Хачатряна, который находился в международном розыске, экстрадировали в Москву из Венгрии. Он был осужден за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

«Тяжкое преступление было совершено в мае 1994 года в Ростове-на-Дону. 15-летняя школьница в компании своей подруги после уроков отправилась в гости к ее знакомому, где подверглась насилию», — уточнили в пресс-службе МВД РФ.

Подозреваемый пустился в бега и покинул территорию России. Следствие возбудило в отношении Хачатряна уголовное дело. Так, в 2007 году судья Кировского районного суда Ростова-на-Дону признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Розыскные мероприятия помогли установить местоположение преступника только спустя 27 лет — он оказался в Венгрии. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД и ФСИН сегодня, 29 июля, доставили его в Москву.

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