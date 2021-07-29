Кадры с места ликвидации тюменских террористов появились в Сети

Видео с места ликвидации тюменских террористов появились в Сети. Эксклюзивным материалом поделился Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

Силовики нейтрализовали двух участников ячейки международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (ИГ1 — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России). Спецоперация проходила в Тюменском районе Тюменской области.

О ликвидации законспирированной террористической ячейки под Тюменью стало известно ранее. Участники организации планировали провести теракты в местах массового скопления людей.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации