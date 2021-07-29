ФБК может получить финансирование из Швеции

Глава МИД Швеции Анн Линде допустила возможность финансирования структур осужденного блогера Алексея Навального через представительство в Прибалтике или на Украине.

Пранкеры Вован и Лексус дозвонились шведскому министру и представились Леонидом Волковым и Юлией Навальной. Они заявили, что ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) нуждается в поддержке, и попросили выделить средства через Шведское агентство международного развития и сотрудничества (SIDA).

Анн Линде ответила, что на инициативы развития гражданского общества Швеция может выделить порядка 38 млн евро. Однако "Волков" заявил, что структуры Навального не смогут получить эти деньги из-за российского законодательства об иноагентах.

"Мы могли бы воспользоваться нашим представительством на Украине и некоторых странах Балтии", — предложил он.

Представитель шведского ведомства заметила, что такие дела по телефону не решаются. При этом она добавила, что с "Волковым" и "Навальной" могут связаться по этому вопросу уполномоченные лица.

SIDA осуществляет свою деятельность по продвижению "принципов демократии" в разных странах мира, включая государства Азии и Европы. Организация работает на средства шведских налогоплательщиков и подчиняется правительству, передает ФАН.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России