Два свидетеля по делу Фургала заявили, что им угрожали

Два свидетеля по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пожаловались на поступавшие к ним угрозы и обратились к правоохранителям за государственной защитой.

Прокурор изучила заявления свидетелей резонансного дела и попросила провести закрытое судебное разбирательство. Новые подробности по делу бывшего чиновника сообщила представитель Генеральной прокуратуры.

Данное заявление было сделано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. В настоящий момент судебная инстанция рассматривает жалобу на продление ареста Сергею Фургалу.

Ранее стало известно, что 29 июля суд вновь обратится к делу бывшего губернатора Хабаровского края и рассмотрит обжалование продления его ареста по делу об организации убийств нескольких предпринимателей.