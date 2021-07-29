Глава ЕС призвал к диалогу с Путиным после положительного опыта женевского саммита

Россия и Евросоюз должны искать пути к взаимопониманию, считает верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат прокомментировал возможность установления диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил о положительном опыте американского лидера Джо Байдена, который встретился с коллегой в Женеве. Боррель призвал наладить общение с Путиным.

"Мы должны искать пути взаимопонимания с Россией по вопросам, (для решения. — Прим. ред.) которых нуждаемся в ней", — приводит слова чиновника EADaily.

Он также поднял вопрос формата для установления диалога. По мнению дипломата, саммит Путина в окружении 27 государств-членов Евросоюза был бы не совсем подходящим. Сначала страны должны сформулировать свои тезисы для переговоров с российским президентом, добавил Боррель.