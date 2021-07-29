«Срежиссированный спектакль»: КПРФ отреклась от скопинского маньяка

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко в комментарии «Политике Сегодня» назвал «политтехнологическим спектаклем» лестные слова скопинского маньяка Виктора Мохова в адрес компартии и ее лидера.

Ранее появилось видео, на котором Мохов выразил поддержку коммунистам, позируя в футболке и кепке с символикой партии. Он назвал Зюганова «сильным и жестким лидером» и сообщил, что глава КПРФ подарил ему книжку по пчеловодству.

«Я курей, гусей завел, может, и пчел заведу», — передает слова Мохова издание URA.RU.

Pr Scr youtube.com / Ксения Собчак

В разговоре с «Политикой Сегодня» Ющенко опроверг заявление скопинского маньяка, подчеркнув, что не знает ни активистов, ни членов партии с такой фамилией. Он также обвинил Ксению Собчак, которая взяла интервью у осужденного за похищение и изнасилование девочек, в раскручивании «срежиссированного спектакля» и притягивании к КПРФ «личностей с отрицательной репутацией».

«Это обычный политтехнологический спектакль. Потому что она [Собчак] не раскручивает передовых людей, которые этого заслуживают, ярких спортсменов. Она раскручивает телок, абсолютно развязанных и далеких от морально-этических качеств. И, в том числе, вот этого господина, которого я не знаю. Одели его в какую-то майку. У нас таких не выпускается», — был категоричен собеседник издания.

При этом Ющенко напомнил, что у Мохова, как и любого гражданина РФ, есть личное право на гражданскую позицию, поэтому он может даже проголосовать за КПРФ.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их почти четыре года в подвале, где морально и физически издевался над ними.

В 2004 мужчину приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения маньяка телеведущая Ксения Собчак взяла у него интервью.