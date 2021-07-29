ФСБ предотвратила теракт в Тюмени

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию по пресечению террористической деятельности в Тюмени.

Силовики в ходе организованных мероприятий вскрыли ячейку сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ1). Двое из пособников боевиков оказали сопротивление сотрудникам ФСБ и были ликвидированы ответным огнем.

По данным представителей ведомства, в ячейку ИГИЛ входили граждане одной из стран Центральной Азии. В Тюмени они планировали устроить теракты в местах скопления людей.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации