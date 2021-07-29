Журавлев поблагодарил тамбовский избирком за оперативность при подаче документов

Тамбовский областной избирком принял документы депутата Госдумы, председателя партии "Родина" Алексея Журавлева.

Парламентарий выдвигается от 177 одномандатного округа. Журавлев обратил внимание, что весь процесс подачи документов занял около двух минут. Он поблагодарил за такую оперативность членов избиркома.

"Как всегда оперативно" – отметил депутат в комментарии журналистам.

Председатель партии "Родина" возглавляет список политической силы, который выдвинут на предстоящие выборы в Госдуму РФ, а также ряд региональных списков. Центральная избирательная комиссия ранее зарегистрировала федеральный перечень членов партии и некоторых одномандатников.

В сентябре этого года граждане будут выбирать депутатов ГД и региональные парламенты отдельных регионов. Выборы пройдут в течение трех дней: с 17-го по 19 сентября.