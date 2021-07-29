Песков подтвердил участие России в урегулировании обострения в Нагорном Карабахе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

По его словам, российская сторона прикладывает большие усилия, чтобы участники конфликта вновь перешли соблюдению режима прекращения огня. В частности, Москва ведет переговоры с Ереваном и Баку с целью обеспечения реализации трехсторонних договоренностей.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян вынес предложение о дополнительном присутствии российских военнослужащих в зоне конфликта. Речь идет о размещении опорных пунктов на азербайджанской границе.