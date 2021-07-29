В Кремле дали оценку учениям НАТО в Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания.

«Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны», — рассказал Песков во время ежедневного брифинга.

Он отметил, что нахождение близ российских границ боевых единиц Альянса обязывает власти принимать меры по обеспечению безопасности.

«А главное — это [учения НАТО у границ РФ], конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители», — напомнил пресс-секретарь президента.

Кроме того, уточнил Песков, важным аспектом является прозрачность сценариев учений НАТО, без скрытых угроз для страны.

Global Look Press / US Army

Во вторник, 27 июля, в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit. В них принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих, 15 стран-участниц и партнеров Североатлантического альянса, в числе которых Азербайджан.

Журналисты поспешили узнать отношение Кремля к участию Баку в учениях.

«Азербайджан — это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то... завуалированные действия в отношении нашей страны», — ответил пресс-секретарь.

Именно руководство НАТО составляет и согласовывает сценарий подобных учений, при этом рассматривая Россию как одного из главных соперников. Это может угрожать безопасности страны, заключил Песков.