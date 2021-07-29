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Для вакцинированных туристов из ЕС и США в Великобритании отменили карантин

/ Обновлено: 29 июля 2021 13:34 98
Для вакцинированных туристов из ЕС и США в Великобритании отменили карантин

Власти Великобритании приняли решение об отмене карантинных мер для вакцинированных гостей страны из США и европейских государств.

Подобные меры касаются исключительно полностью вакцинированных туристов. Вместе с тем вакцина должна быть одобрена европейским регулятором или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Великобритании.

Однако речь о полной отмене ограничений пока не идет. Перед въездом в Соединенное Королевство путешественники все еще должны пройти тест на коронавирус.