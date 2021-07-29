"Надень трусы": бывший мэр Иркутска ответил на критику Байкала со стороны Little Big

Бывший иркутский мэр Виктор Кондрашов станцевал под песню "UNO" российской группы Little Big возле Байкала, сообщили местные журналисты.

В Сети была опубликована видеозапись, где Виктор Кондрашов танцует в образе исполнителя Ильи Прусикина, в котором он был в клипе нашумевшего хита.

В конце видеоролика бывший градоначальник извинился перед сибиряками и заявил, что у них самая сладкая и чистая вода во всем мире.

"Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал… Я все уже собрал", — сказал Кондрашов.

Так чиновник отреагировал на слова Прусикина, который во время поездки на Байкал с иронией сказал, что это самое чистое озеро мира. Исполнителя возмутил желтый цвет воды, который получил такой окрас из-за пыльцы.

Фронтмен Little Big ранее записал юмористический ролик об отдыхе в Сибири. Прусикин пригласил туристов на отдых в санаторий, передает сайт 360tv.ru.