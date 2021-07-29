Высокопоставленный следователь скончался на 46-м году жизни в Екатеринбурге

Известно, что правоохранитель умер, находясь в своей машине.

Внезапно в Екатеринбурге ушел из жизни высокопоставленный следователь Ярослав Коновалов. На момент смерти ему было 45 лет. По имеющимся данным, он скончался в своем авто. Точная причина его смерти пока что устанавливается. Близкие и друзья простятся с умершим 29 июля.

Коновалов служил в Следственном комитете РФ. Он вел уголовное дело, касающееся захвата овощебазы. За это преступление виновник был осужден на 18 лет колонии строгого режима.