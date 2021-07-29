Тестовый режим онлайн-выборов в Госдуму работает без сбоев в Москве

Система онлайн-голосования в столице работает в тестовом режиме без перебоев. Об этом сообщили программисты в Москве.

Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко подтвердил, что онлайн-выборы в тестовом режиме не зафиксировали серьезных атак. По его словам, угроз не обнаружено.

"Система работает штатно и стабильно", — подчеркнул Костырко в беседе с ТАСС.

В Москве тестируют онлайн-голосование. Участники проверки могут попробовать функцию "отложенного решения".