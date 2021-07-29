Форвард "Интера" Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Англии

Руководство лондонского "Челси" хочет приобрести форварда итальянского "Интера" Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно.

Боссу "аристократов" Роману Абрамовичу импонирует стиль игры в атаке в исполнении Лукаку. Главный тренер "Челси" Томас Тухель изначально хотел, чтобы клуб приобрел футболиста дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда, однако норвежец стоит на 70 млн евро дороже бельгийца. В ближайшее время англичане могут отправить официальный запрос в офис "Интера" на предмет покупки футболиста, передает Calciomercato.com

Ромелу Лукаку уже выступал в составе "Челси" с 2011 по 2014 год. Бельгиец за все это время провел лишь десять матчей, в которых не забил ни одного гола.